Подвоз избирателей и подсчет голосов до конца голосования: на выборах в ОТГ на Николаевщине зафиксировали нарушения

В пгт. Казанка, где проходят выборы в Казанковскую территориальную громаду, осуществляется подвоз избирателей от ВО «Батьківщина», а в селе Радсад секретарь комиссии начала заполнять протоколы о подсчете голосов до окончания голосования.

Об этом сообщает «Солідарність Миколаївська область» на странице в Facebook.

Так, по данным наблюдателей, Николай Кривцов, который является мужем руководителя «Батьківщини» в Казанковском районе, возит людей на избирательные участки. На данный момент полиция составляет акт нарушения избирательного законодательства.

В свою очередь, пресс-служба ГС «ОПОРА» сообщает, что на участке в селе Радсад Радсадовской объединенной громады секретарь комиссии начала заполнять протоколы о подсчете голосов до окончания голосования. В соответствии с частью 1 статьи 80 Закона Украины «О местных выборах» участковая избирательная комиссия на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей по каждым местным выборам по каждому избирательному округу, по которому проводится голосование на избирательном участке.

При этом отмечается, что согласно части 1 статьи 27 ЗУ «О местных выборах» проведения голосования избирателей не является заседанием участковой избирательной комиссии.

Также пресс-служба ГС «ОПОРА» отмечает, что в селе Новопетровка Широковской объединенной территориальной громады на избирательном участке граждане не смогли проголосовать за кандидатов в депутаты из-за несовпадения адреса в списках избирателей с адресом регистрации.

Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал четыре таких случая. Сообщается, что на этом участке избираются депутаты в пяти округах. Члены участковых комиссий не понимают, по какому из округов выдавать бюллетени избирателям, потому выдают лишь по выборам на должность сельского головы.

Напомним, что полиция открыла 10 уголовных производств по фактам нарушений на первых местных выборах в 51 ОТГ, среди которых и Николаевская.