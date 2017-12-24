В Одессе пьяная чиновница департамента предоставления админуслуг ездила за рулем с ребенком в машине и обматерила патрульных

В Одессе вечером 23 декабря патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает «Думская».

Как отметили в издании, при составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.

Отмечается, что в соцсетях опознали дебоширку.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику:

Нарушительницей правопорядка оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику:

В патрульной полиции сообщили, что машину чиновницы отправили на штрафплощадку.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что директор телекомпании из Сум обматерила патрульных.

Также ранее сообщалось о том, что в Николаеве судья не наказала выпускницу «милицейского» вуза, матерившую патрульных в их машине и в РОВД, которая обматерила патрульных на улице, в их патрульной машине и в отделе полиции. За это на нее составили админпротокол по статье 173 («Мелкое хулиганство») Кодекса Украины об административных правонарушениях.