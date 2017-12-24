Ресторан с украинскими блюдами стал рестораном года в Хьюстоне

Заведение, открытое в Хьюстоне, Техас, канадцем украинского происхождения Райаном Лачейном, ресторанный критик издания «CultureMap» назвал лучшим новым рестораном года.

Об этом пишет «Голос Америки.

По словам критика, концепция нового ресторана «Riel» могла принести или большой успех, или большую неудачу, из-за необычного сочетания элементов — смеси южной кухни с азиатским влиянием, которую шеф-повар обслуживал в ресторанах, где раньше работал, смешанная с элементами его канадского воспитания и украинского происхождения.

«К счастью, Лачейн и его талантливая команда работали на все сто с первого дня», - пишет критик.

«Riel» демонстрирует колорит как южной классики (жареные устрицы), так и восточноевропейской кухни (вареники и борщ).

Критик также отмечает стильное помещение, хорошо спланированную программу напитков и обслуживание с энтузиазмом, а также добавляет, что возвращался бы туда снова и снова.

«Riel» также недавно назвали рестораном года по версии читателей издания «Eater Houston, а самого Райана Лачейна аудитория выбрала шеф-поваром года.