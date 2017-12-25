В США частично отменили указ Трампа про въезд беженцев из 11 стран

Федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт частично заблокировал новые ограничения президента США Дональда Трампа на прием беженцев из 11 стран, в основном, с Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщает «Reuters».

Робарт постановил, что администрация может провести проверку безопасности, но что она не может прекратить обработку или разрешение беженцев из 11 стран, пока эти беженцы имеют «добросовестную» связь со США.

Беженцы и адвокаты утверждали в суде, что политика администрации Трампа нарушает Конституцию и федеральные правила нормотворчества.

Кроме того, в рамках своих ограничений администрация президента также приостановила программу, которая позволила воссоединению семьи для беженцев, в ожидании дальнейших процедур проверки безопасности. Судья обязал правительство возобновить программу.

Решение окружного судьи является первым судебным запретом на правила, введенные Трампом в конце октября, что значительно способствовало резкому сокращению числа беженцев, которые были допущены в страну.

Группа адвокатов беженцев высоко оценила решение Робарта.

«Это постановление помогает тысячам беженцев в нестабильных ситуациях на Ближнем Востоке и в Восточной Африке, а также беженцам, уже находящимся в США, которые пытаются воссоединиться со своими супругами и детьми», - сказала директор по судебным делам Международного проекта помощи беженцам Марико Хироуза.

В то же время, пресс-секретарь Министерства юстиции Лорен Эршам сказала, что ведомство не согласно с решением Робарта «в настоящее время оценивает следующие шаги».

Как известно, 24 октября президент США Дональд Трамп выдал указ о новых ограничениях на въезд беженцев из 11 стран в США. Согласно указу, США приостановила на 90 дней предоставление убежища гражданам Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии и Йемена.

За это время администрация президента планировала разработать новые, более жесткие требования к проверке обращений на убежище.