Швейцария заявила о намерении провести референдум по отношению к ЕС

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, в результате которого граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Blick.

«Двухстороннее сотрудничество - это важно. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. В таком случае фундаментальный референдум был бы полезным», - рассказала Лойтхард в интервью.

По словам президента, Европейский Союз создает «рамочные» соглашения и договоренности, а Швейцария по таким правилам играть не хочет.

Лойтхард добавила, что в Европейском Союзе есть ряд стран, действия которых направлены против Швейцарии. Конкретные названия этих стран президент не уточнила, так как сама точно не разобралась с этим вопросом.

Она отметила, что самым надежным партнером из ЕС для Швейцарии был бывший министр внутренних дел Германии, затем финансов, а ныне представитель Бундестага Вольфганг Шойбле.

Лойтхард упомянула, что некоторые страны сравнивают Швейцарию с Великобританией в части отношений с ЕС. Она считает, что такое сравнение неуместно, потому что эти две страны ведут совершенно разную политику.

Напомним, 20 декабря Швейцария заморозила активы бывшего президента Украины Виктора Януковича.