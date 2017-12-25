Рейтинг, побивший рекорды - или глас народа - глас бога?

Итак, результаты голосования по Казаковой Т.В., которая "исполняет" обязанности мэра в Николаеве.
В самой большой и активной николаевской группе фейсбука "Николаев - лучший город" я устроил голосование - дабы узнать мнение горожан про работу Татьяны Викторовны.
И вот вам результат :
отлично - 3 человека (хороший результат)
удовлетворительно - 4 человека
никак - 55 человек
отвратительно - 233 ️человека; Vox pópuli vox Déi, как говорили древние философы
Татьяна Викторовна - как вы считаете, хорошо ли вы отработали такой короткий срок - если у вас такой "прекрасный" рейтинг?
Ведь в НОРМАЛЬНЫХ странах после такого рейтинга весь гораппарат во главе с и.о. САМ автоматически ушел бы в отставку! Незамедлительно! Застрелившись при этом..
Вот такой вот глас бога - после аферы с катком, после протягивания откровенных пройдох - дерибанщиков и воров и некоторых других подвигов.
Скажите - как так получается? Вы производили лично на меня положительное впечатление - выдержанный, разумный человек,который желает позитивных изменений. Или это всего лишь маска?
Ходят нехорошие слухи, что вы всего лишь безвольная исполнительница воли нескольких решал - игроков, расставляющих фигуры найбездарнейших для громады рыгодерибанщиков и воров на затертой доске прогнившего местечкового политикума.
Неужели это так? И зачем вам это? Ведь скоро просто яйцами начнут закидывать и зеленкой обливать..ибо уже пипец...бедный город.
Или вас так крепко держут за... "Южный Буг"? Или еще за что -то? И что вы нам еще выкинете? Страшно подумать. Не пора ли задуматься, а?
PS Данный опрос в корне отличается от проплаченных подмахивательных рейтингов некоторых шавчонок, изображающих нужное мнение в зависимости от заказа. Здесь все открыто - и персонально указан каждый голосовавший.