В Дании построили «самую гуманную» в мире тюрьму строгого режима – она похожа на университетский кампус

В Дании недалеко от города Гундслев построили «самую гуманную» в мире тюрьму строгого режима с просторными спальнями, лужайками и современными кухнями.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на создание тюрьмы Storstrøm ушло пять лет и 100 миллионов фунтов стерлингов. Она может содержать 250 заключенных в своих камерах площадью 40 квадратных футов, каждая из которых оснащена холодильником, 22-дюймовым телевизором, большим окном и гардеробом.

По словам дизайнера Мадса Мандрупа, тюрьма была создана для снижения уровня преступности, така как «традиционные, менее гуманистические тюрьмы» не справляются с этой задачей..

- Мы действительно верим, и, по-видимому, статистика поддерживает нас в этом, что жесткая и менее стимулирующая среда создает больше правонарушителей, - рассказал Мадс.

У заключённых есть удобная кровать, письменный стол с лампой для чтения, отдельная ванная комната и общая кухнях, где они могут приготовить себе еду. Также преступники могу общаться в красочных комнатах общего пользования и гулять по кампусу размером в 18 футбольных полей.

В тоже время Мандруп отметил, что не считает, что такое архитектурное решение в одиночку снизит ставки повторного совершения преступления. Тюрьму, которая находится на острове, окружает 20-футовая стена и сотни камер видеонаблюдения.

Напомним, что ранее в Финляндии создали ультракомпактный дом, который помещается на площади в два парковочных места.