Сквер «Біля Річвокзалу» и Капацина-младший

Уважаемый читатель блогов ПН ведь и вовсе не думает, что наши городские депутаты служат местным нуворишам, а общество робеет перед капиталами оных. И правильно мыслит, чего стоит пример бескорыстного правозащитника Анатолия Ильченко, аскета в быту. Или выдающиеся примеры общественной рыцарской активности – история сохранения в народной собственности сквера «Биля» и уникальных теннисных кортов «Спартака».

При покойном Голове В.Д. Чайке депутаты отдали почти половину земли сквера «одному» высокопоставленному милицейскому чину.

Гражданин-чин планировал развернуть частную стройку на этой уникальной прибрежной полосе (https://news.pn/ru/public/155419).

Земельной жертвой алчности местных нуворишей должны были стать теннисные корты «Спартака». Но в этом самой точке общественной жизни Николаева горой поднялись тренера и спортивная общественность.

Убрать живое препятствие негодования горожан загребущим рукам земельных воров не удалось. Назовем еще одну влиятельную фамилию защитника кортов – Николай Петрович Круглов. История много составляющая, и каждый адвокат кортов вправе округлить до целых и прибавить свой вклад в дело. Но в общих чертах, картина отсутствия корысти у бойцов за сохранение теннисных кортов, выглядела именно так…

Нынешние депутаты вернули первозданную целостность скверу «Биля…

За годы информационной кампании, организованной ради возвращение к полноценной жизни сквера, наша общественная организация «ДАНА» ставила перед собой осмысленную цель – приложить все усилия к тому, чтоб этот чудеснейший уголок естественной природы Николаева стал привлекательным местом отдыха для горожан, и просто красивым парково-киношным уголком .

В итоге имеем, здание Речвокзала, со всеми причальными стенками, отошло в собственность толстосуму Капацине-младшему. Он незамедлительно начал строительные работы.

Пугливые, осмотрительные «языки» нашептывают, что сквер уже имущество молодого богача. Однако это не совсем так…

Пока сквер выглядит, по-прежнему, печально-неухоженным, и беспризорным, как мальчишка из неблагополучной семьи.

Проект реконструкции вокзала и сквера у молодого Капацины на слуху, его горизонтальная проекция одобренный самой Агенцией развития, последняя, правды ради, в стадии развала.

Однако прожект улучшения сквера напоминает дежурный Биг-Мак в McDonald's : детская разноцветная площадка и скамейки. Никакой фантазии, никакой изюминки! Проект категорически не нравится.

Несправедливо получается, кто-то сражается за возвращение земель сквера, а кто-то приходит на готовенькое…

Уважаемые наши депутаты, друзья и союзники Карцевы Вячеслав Николаевич и Сергей Николаевич, Юрий Исаевич Гранатуров, Елена Васильевна Киселева, Игорь Николаевич Копейка, Андрей Яковлев собираемся нести Вам Челобитную по скверу.

Полагаем, что не лишит нас вниманием и городская власть – Татьяна Викторовна Казакова и Юрий Гергиевич Андриенко.

Надеемся встретится и обсудить судьбу и планы по скверу с Капациной-младшим. Много времени не отнимем, у самих немного…

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