Синоптики ожидают, что предновогодняя неделя будет теплой – температура сохранится выше нуля

Синоптики ожидают преимущественно плюсовую температуру воздуха в Украине в течение предновогодней недели.

Как отметила у себя на странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко, до 31 декабря максимальная температура воздуха в Украине составит +2+8 градусов, на юге до +10+12 градусов.

«А в областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0+4 градуса. Будет преобладать сухая погода, завтра на северо-востоке небольшие осадки, а 29-30 декабря в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом», - написала она.

Близкой к нулю ожидается температура и в новогоднюю ночь.

«В ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине ожидается от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1 января предполагается 0+5 градусов. Осадков существенных – вряд ли, только в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом», – предполагает Наталья Диденко, указывая, впрочем, что «прогноз предварительный, при необходимости будет уточняться».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в прошлый раз на Николаевщине сильный снегопад прошел в Рождество 6-7 января.