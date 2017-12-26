«Хуже станции в самом захолустном селе»: В Николаеве депутаты создали группу по наведению порядка на ж/д вокзале

Депутаты городского и областного советов в составе рабочей группы определят, что необходимо сделать для наведения порядка на николаевском железнодорожном вокзале.

Во вторник, 26 декабря, в облсовете состоялось первое заседание соответствующей рабочей группы, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что в этом заседании не принимали участие депутаты горсовета, как как в это время проходила сессия по земельным вопросам. В последующем они подключатся к совместной работе.

Возглавил группу депутат облсовета Илья Резников, который инициировал ее создание. По его мнению, на протяжении многих лет николаевский вокзал выглядит «хуже станции в самом захолустном селе».

Выяснилось, что с просьбой поспособствовать решению накопившихся проблем к нему обратилась заместитель начальника вокзала станции «Николаев» Юлия Ткаченко. Она же и перечислила эти проблемы в ходе заседания.

- Безусловно, вокзал Николаева – лицо города и области. Изначально я обращалась с просьбой о наведении порядка на привокзальной территории, непосредственно на территории города. Вы все знаете, что там отстаивается городской транспорт, «маршрутки». В чем состоит проблема? В том, что это место не обустроено туалетами. Людям, обслуживающим этот транспорт, просто некуда (справить нужду – ПН). – отметила она. - В этом году жаловались люди на то, что антисанитарные условия на привокзальной площади, «зачем вы устроили здесь туалет?»… Свою территорию мы убираем.

Вторая проблема, по ее словам, это уборка территории в том виде, в котором ее проводят.

- Она производится, но хотелось бы чаще. Потому что на сегодняшний день мусор сметен, но он не собран. Его смели в кучи и все, его не убрали, - сказала Юлия Ткаченко.

- И одна из самых больных проблем – это лица без определенного места жительства (бомжи – ПН). Это всеукраинская проблема. Тем более сейчас уже холодно и этих людей становится намного больше и люди жалуются. В прошлом году к нам обращались пассажиры, которые предлагали построить новый вокзал, где не будет бомжей. Это дословно из обращения… Мы писали в соцслужбу. Они приходили, принесли объявление по поводу пунктов обогрева, обустроенных для этих людей. Но проблема в том, что эти люди туда не хотят, - добавила она.

В результате обсуждения члены рабочей группы определили «круг заинтересованных лиц», которых нужно подключать к наведению порядка на вокзале. В частности, речь шла о привлечении представителей позиции, городских служб и Одесской железной дороги. И решили собраться уже в 20-х числах января, чтобы заслушать приглашенных должностных лиц, их предложения по решению той или иной проблемы.