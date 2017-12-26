«Депутаты поддержали», - губернатор Савченко о программе военно-патриотического воспитания николаевских детей

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что депутаты Николаевского областного совета во время принятия бюджета на 2018 год поддержали программу, которая касается военно-патриотического воспитания николаевцев.

Об этом стало известно 26 декабря в ходе встречи представителей общественности с главой ОГА.

Так, атаман территориальной казацкой общины Николаева, представитель ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Сергей Параскун заявил, что Николаевщина находится на последнем месте среди городов Украины по военно-патриотическому воспитанию детей, в отличии от ближайших городов.

Сергей Параскун - Там, где Николаевщина – это последнее место. У нас сейчас на данный момент проведено только одно мероприятие всеукраинского масштаба по военно-патриотическому воспитанию. Хороший пример подает Херсон, там где создали Общее коммунальное предприятие, где общественность присоединилась как побратимы к госструктурам, и там десятки миллионов выделяются на такое воспитание, - сообщил он.

Также Параскун заявил, что не единожды писал и обращался в ОГА с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию, однако руководство области за полгода обращений не приняло никаких действий и не использует тот потенциал, который имеется в городе.

На это губернатор Николаевской области Алексей Савченко заявил, что «в следующем году в бюджете на 2018 год есть программа, депутаты ее поддержали» и более того, «есть место, есть лагерь, и мы там развернем базу», в которой установят палатки, постоянную кухню и тренировочный центр, «где мы будем подтягивать молодежь».