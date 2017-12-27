«Советую уволиться самостоятельно», - Гройсман потребовал отставки главы «Укроборонпрома» из-за долгов на НСЗ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки генерального директора концерна «Укроборонпром» Романа Романова из-за долгов по заработной плате на ГП «Николаевский судостроительный завод».

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

Напомним, в Николаеве заводчане два дня подряд перекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло.

- Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривали вопрос задолженности на Судоремонтном заводе 61 коммунара в Николаеве. Я подписал поручение о погашении долга перед коллективом руководителю «Укроборонпрома». Контрольный срок - 25 декабря. Сегодня 27-е, задолженность не погашена, - сказал он.

- Я сегодня подпишу представление на имя Президента. А советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно, - заявил Гройсман.

Стоит отметить, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко анонсировал увольнение руководителя госконцерна "Укроборонпром" еще одиннадцатого декабря. Тогда в эфире телеканала "Март" он сообщил, что по его информации в ближайшее время будет заменен нынешний директор завода, а руководитель "Укроборонпрома" Романов уйдет из своей должности.

Как известно, Роман Романов был назначен на должность директора «Укороборонпрома» Петром Порошенко в 2014 году. Тогда о Романове было известно, что он учитель физики, владелец автосалона, руководитель избирательного штаба Петра Порошенко на Херсонщине, депутат областного совета.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.