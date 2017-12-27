В Николаеве умер заслуженный деятель науки, подготовивший тысячи программистов

В Николаеве 24 декабря на 65-м году ушел из жизни Константин Викторович Кошкин – заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники, директор Учебно-научного института компьютерных и инженерно-технологических наук Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, доктор технических наук, профессор.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

Константин Викторович в 1977 году закончил машиностроительный факультет Николаевского кораблестроительного института и продолжил работать на научном поприще в родной альма-матер. Прошел путь аспиранта, ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры. В 1989-2004 годах возглавлял кафедру информационных технологий. В период 1997-2005 годов – декан, директор Кораблестроительного института. Константин Кошкин возглавлял Учебно-научный институт компьютерных и инженерно-технологических наук в НУК. С 2004 года также заведовал кафедрой Информационных управляющих систем и технологий. Ленинский стипендиат НКИ (1974-1977), Лауреат премии ЦК ЛКСМУ и УкрНТИ (1985).

С середины 90-х годов ученый сосредоточивает свое внимание на исследованиях в области управления проектами и программами. Константин Викторович защитил первую в Украине диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности «Управление проектами и развитие производства».

Профессор Константин Кошкин опубликовал более 350 научно-методических работ, из них 2 учебника, 13 монографий и 12 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Украины. Под научным руководством Константина Кошкина защищены 2 докторские и 8 кандидатских диссертаций. Он являлся председателем Николаевского отделения Украинской ассоциации управления проектами, принимал участие во многих международных проектах и программах совместно с Институтом проблем управления Российской АН (Москва), Японской и Украинской ассоциациями управления проектами и др. В 2007 году награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Украины «За научные достижения».

Заслуженный деятель науки и техники Украины (2006), Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2012). Награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2013 г.). С именем Константина Кошкина неразрывно связано становление компьютерного образования в Николаеве. Под руководством Константина Викторовича подготовлены тысячи программистов высокой квалификации, которые работают по всему миру.