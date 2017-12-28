В музеях Ватикана во время уборки случайно нашли картины Рафаэля

Два полотна гениального итальянского живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти обнаружили в музеях Ватикана.

Об этом сообщает CNN.

Картины обнаружили на стенах одной из комнат Музеев, где недавно затеяли уборку. Выяснилось, что возраст полотен составляет около 500 лет. Они были написаны незадолго до смерти Рафаэля в 1520 году.

«Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера», — отметил главный реставратор Ватикана Фаио Пьячентини.

На картинах изображены женщины, которые олицетворяют Дружбу и Правосудие. Отреставрировать картины планируют до 2022 года.

Напомним, искусствовед нашел пропавшую картину Моне при помощи поиска в интернете.