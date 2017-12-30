«Необходимо отходить от того, чтобы иметь бизнес, но это пока только на уровне ВР», - Москаленко

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что депутаты Верховной Рады Украины не должны вести собственный бизнес.

Об этом Виктория Москаленко рассказала в ходе итоговой пресс-конференции за год работы в среду, 27 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Если брать успешную работу коллегиального органа, и чтоб работали больше все-таки в сессионных залах, межсессионных, понятно, что необходимо отходить от того, чтоб иметь бизнес. Но пока это только на уровне Верховной Рады. Но там тоже есть бизнес, и мы вами это знаем. И что депутаты Верховной Рады, к сожалению, имущество, бизнес переписывают на родственников, – рассказала Москаленко.

Ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в ходе брифинга с Викторией Москаленко после сессии Николаевского облсовета заявил, что, по его мнению, депутаты не должны иметь никакого бизнеса.

Напомним, что правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях депутата Николаевского областного совета от партии «Нова Держава» Николая Скорого, который известен своим пренебрежительным отношением к государственным символам Украины.