«Моя боль», – Москаленко о неотремонтированном шахматном клубе

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что обещанный капитальный ремонт шахматного клуба не производился в связи с несвоевременным выполнением проектных работ.

Об этом Виктория Москаленко рассказала в ходе итоговой пресс-конференции за год работы в среду, 27 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Касательно шахматного клуба, это, можно сказать, моя боль, потому что действительно я обещала, что будет ремонт и до последнего верила. Средства были выделены в 2016 году. В мае 2017 года я встречалась еще с проектантами, которые, можно сказать, затянули работы с проектом. После этого была информация от областной администрации, проектантов, что в связи с изменениями законодательства, а так и было на самом деле, требования по ДБН, сумма, которую мы запланировали в областном бюджете, а это 8 миллионов гривен, она в два раза была увеличена, – заявила глава облсовета.

Также Москаленко заявила, что в проекте бюджета на 2018 средства на реставрацию шахматного клуба не предусмотрены.

– Поэтому в этом проекте бюджете не заложены эти средства, но мы будем смотреть на то, чтоб, если будут в марте остатки, и при выполнении бюджета, то я все-таки надеюсь, что этот проект мы снова внесем после корректировки проекта сметной документации, – отметила Москаленко.

Глава Николаевского облсовета частично видит вину также и в действиях ОГА, поскольку не был произведен конроль выполнения проектных работ по ремонту шахматного клуба.

– Тут, можно сказать, есть вина областной администрации, потому что не проконтролировали своевременное выполнение проектных работ. Это работу выполняет управление капитального строительства. Когда на начало года был проект, потому что средства на него были выделены в конце 2016 года. Это около 400 тысяч гривен на проектные работы. И они должны были вовремя этот проект завершить, выставить его на тендер, и после этого тендерное предложение на сами работы было бы реализовано. Поскольку этот проект не был завершен, а в июне изменились нормы, то понятно, что реализация проекта была под срывом, и сорвалась, - отметила Москаленко.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.

С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.

Напомним, что Николаевский областной совет намерен обратится к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.