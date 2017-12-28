Более 2500 государственных сайтов работали с несоблюдением требований безопасности, - СБУ

Более 2,5 тысячи сайтов доменной зоны gov.ua, выделенной для государственных информационных ресурсов, функционировали с многочисленным нарушениями требований законодательства.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Речь идет о несоблюдении требований по устойчивому функционированию сайтов.
В 2017 году спецслужба начала «масштабные» профилактические мероприятия по локализации таких угроз.
«Предотвращены угрозы устойчивому функционированию более шестидесяти государственных информационных ресурсов», - добавили в спецслужбе.
Напомним, в 2017 году сайты украинских органов власти несколько раз выводились из строя в ходе хакерских атак.