Более 2500 государственных сайтов работали с несоблюдением требований безопасности, - СБУ

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Более 2,5 тысячи сайтов доменной зоны gov.ua, выделенной для государственных информационных ресурсов, функционировали с многочисленным нарушениями требований законодательства.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Речь идет о несоблюдении требований по устойчивому функционированию сайтов.

В 2017 году спецслужба начала «масштабные» профилактические мероприятия по локализации таких угроз.

«Предотвращены угрозы устойчивому функционированию более шестидесяти государственных информационных ресурсов», - добавили в спецслужбе.

Напомним, в 2017 году сайты украинских органов власти несколько раз выводились из строя в ходе хакерских атак.

Роман Свиридов

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русскийобщество