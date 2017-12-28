Полиция нашла николаевского подростка, который сбежал из интерната в Днепропетровскую область

Николаевская полиция с помощью коллег из Днепропетровской области нашла пропавшего без вести 17-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее Кривоозерское отделение полиции объявило в розыск 17-летнего Ивана Скоропада, который покинул школу-интернат и не вернулся.

«Как выяснилось, подросток отправился странствовать. По словам парня, он хотел заработать денег и начать самостоятельную жизнь вне заведения, где он воспитывался. Путешествовал несовершеннолетний по разным городам и поселкам, но так и не осуществил свою мечту. Добравшись до Днепропетровской области, парень решил остаться и начал поиски работы», - отмечено в сообщении.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопущении таких поступков в будущем и вернули в воспитательное учреждение.