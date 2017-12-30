В столичных «Жулянах» из-за лишнего кота на борту задержали рейс на Анкару

Авиарейс «Киев - Анкара» был отложен на два часа в столичных «Жулянах» из-за лишнего кота, которого перевозил один из пассажиров.

Об этом сообщают «Вести».

Самолет простоял на земле лишние два часа в ожидании. Оказалось, что авиакомпания, осуществлявшая перевозку, не разрешает провозить одному пассажиру более шести животных. Однако иностранец-кошатник при посадке сдавал семь котов. На протяжении нескольких часов он выяснял отношения с полицией и представителями авиакомпании.

В то же время пассажиры тоже оказались в споре: одни поддерживали мужчину, говоря, что лишний кот не помешает полету, другие возмущались задержкой и предлагали высадить иностранца с котами.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина пыталась провезти через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» 12 животных: 8 собак (5 маламутов, 2 пуделя и один бассет-хаунд), енот, песец и макака.