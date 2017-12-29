Спасатели провели для посетителей николаевской «Сказки» акцию «Безопасность в Новом году»

В Николаеве в четверг, 28 декабря, спасатели провели для посетителей детского городка «Сказка» информационно-развлекательную акцию «Безопасность в Новом году».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, спасатели рассказали детям и их родителям об опасности использования не сертифицированных пиротехнических изделий, о правилах установления новогодней елки и дали рекомендации по оформлению иллюминацией помещений с противопожарной точки зрения.

Отмечается, что особенно всем понравился мастер-класс по пользованию углекислотным огнетушителем. Посетители приняли активное участие в обсуждении проблемных вопросов, вместе со спасателями тушили условный пожар и в завершение получили информационные листовки.

Напомним, что ранее в Великобритании пожизненно осудили террориста, создавшего бомбу из елочной гирлянды и скороварки.