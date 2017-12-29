Охранять общественный порядок на Николаевщине в новогодние праздники будут около тысячи полицейских

В праздничные дни, в период с 31 декабря 2017 по 7 января 2018 года на Николаевщине в охране общественного порядка и безопасности будет задействовано около 1000 полицейских, 65 военнослужащих и 40 членов общественных формирований. А непосредственно в новогоднюю ночь - более 500 правоохранителей.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так как в праздничные дни на территории области запланировано проведение более 20 массовых мероприятий, для обеспечения охраны общественного порядка и оперативного реагирования на сообщения и обращения граждан привлекут личный состав всех служб и подразделений полиции, увеличат количество следственно-оперативных групп и быстрого реагирования. Также в местах массового скопления людей увеличат количество пеших и патрульных нарядов.

Отмечается, что 6 и 7 января в населенных пунктах области в 157 культовых сооружениях состоятся Рождественские богослужения. По Николаеву службы будут проводиться в 22 церквях, где к охране общественного порядка планируется привлечь более 60 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что николаевцы могут встретить Новый Год прямо на главной площади – для горожан готовится праздничная программа с живой музыкой, танцами и фейерверками.