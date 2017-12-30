«Николаевводоканал» поздравляет николаевцев с Новым годом и Рождеством

Весь коллектив ГКП «Николаевводоканал» искренне поздравляет николаевцев с Новым Годом и Рождеством христовым.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

«Каждый член нашего коллектива, даже погружаясь в выполнение ежедневных текущих задач, помнит, что основной целью нашего предприятия является обеспечение комфорта жителей города. Благодарим вас за то, что в течение всего года вы оставались не безразличными и помогали нам в нашей работе: сообщали об открытых люках, об истоках на сетях, закупорки и другие проблемы, что позволяло нам оперативно устранять недостатки».

«Мы с вами члены одного сообщества, потому лишь объединив усилия, по законам синергии, мы сможем вывести качество предоставления услуг на новый уровень».

«Оглянитесь вокруг, в эти праздничные дни даже простые будничные вещи имеют совсем другой вид. Все пронизано новогодним и рождественским праздничным духом. Люди становятся добрее и более чуткими друг к другу. Желаем вам сохранить это ощущение радости и счастья на весь 2018 год. Чтобы в ваших семьях всегда господствовали мир согласие и благосостояние. Чтобы вы имели силы и воодушевление воплощать все замыслы, достигать поставленных целей. И, главное, никогда не прекращайте мечтать и загадывать желание, и тогда обязательно случится маленькое новогоднее чудо. Веселых праздников!»