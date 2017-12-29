В Николаеве приняли присягу 72 патрульных полицейских: «Будьте всегда настойчивыми и решительными»

Ряды патрульной полиции Николаева пополнили 72 новых полицейских. В пятницу, 29 декабря, молодые правоохранители торжественно приняли присягу на верность Украине.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Церемонию посетили родные и близкие полицейских. Сразу после клятвы прозвучал гимн Украины, а после – минута молчания в память о погибших правоохранителях, которые защищали безопасность и мир в нашей стране.

Текст присяги вместе с новобранцами зачитывал начальник Управления патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев. Он же и поздравил полицейских, а также призвал всегда быть решительными в достижении поставленных целей.

- Я рад вашему профессиональному выбору. Потому что нам нужны энергичные, честные, откровенные и открытые для общества полицейские. Будьте всегда настойчивыми и решительными в поставленных целях. Отвечайте новым требованиям и вызовам времени, - сказал полисмен.

Церемонию также посетил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко и вручил нескольким полицейским сертификаты на новые квартиры. По завершении официальной части родные и друзья новоиспеченных правоохранителей фотографировались с главными героями дня. Уже завтра патрульные полицейские должны выйти на свой первый рабочий день.

Напомним, что ранее в Николаеве приняли присягу матросы, призванные на срочную службу.