«Обменяли на суповые наборы», – волонтер рассказал, как картошка вместо зоны АТО оказалась в киевском ресторане

Мешок с картошкой, которую школьники из Ровенской области совместно с учителями собрали и отправили бойцам АТО на Восток Украины, оказалась в Киеве, так как ее обменяли на суповые наборы.

Об этом в комментариях к публикации работника ресторана и на своей странице в Facebook сообщил волонтер Тарас Гоменюк.

Напомним, в киевский ресторан китайской кухни «BAO» доставили мешок с картошкой, которую школьники из Ровенской области совместно с учителями собрали и отправили бойцам АТО на Восток Украины.

«Рассказываю, как подобное могло случиться, поскольку отвечал за сбор. Гощанская администрация собирала волонтерскую помощь бойцам на Восток. После того, как собрали овощи, решили, что из части сделаем суповые наборы. Отдали предпринимателю часть собранных овощей, среди которых могла оказаться и данная записка. Понимаю ваше возмущение, но я бы никогда не допустил бы коммерцию в волонтерстве, ведь знаю этому цену», – написал Гоменюк.

По его словам, было собрано более 10 тонн овощей, которые отправили в свежем виде. А остаток нужно было переделать быстро, поэтому было принято решение обменять овощи на уже готовые сухие суповые наборы.