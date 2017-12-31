Престижный фотоконкурс опубликовал лучшие снимки за 2017 год

Объявлены победители фотоконкурса Siena International Photo Awards 2017.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Каждый год на фотоконкурсе Siena International Photo Awards отбирают лучшие фотографии красивых и уникальных мест, людей и явлений природы. Кадры присылают фотографы со всей планеты, желая поделиться своим видением и восприятием мира. На конкурс в 2017 году прислали почти 50 тысяч изображений от любителей и профессиональных фотографов из 161 страны мира.

«Фотограф года» и «Лучший автор» в этом году – оба фотографы National Geographic из США. Рэнди Олсон с фотографией молнии, бьющей в стаю журавлей над рекой Вуд, штат Небраска, США, победил в конкурсе, а Ами Витале выиграл категорию Storytelling и престижный титул «Лучший автор 2017» за историю о том, как в китайском питомнике выхаживают осиротевших панд.

Напомним, что ранее журнал National Geographic определил ТОП-10 тревел-снимков 2016 года.