Первый день 2018 года на Николаевщине будет сухим и с плюсовой температурой

1 января на территории Юга Украины осадки не ожидаются, а температура будет плюсовой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре - единичный дождь или туман. Плюсовая температура.

«1 января в новогоднюю ночь дождь пройдет только на Западе и Востоке, днем повсеместно в Украине преимущественно сухо, лишь на Черниговщине и Киевщине, а также в Закарпатье и Луганщине небольшой дождь», – отметила Диденко.

По информации Гидрометеоцентра, на Юге Украины температура может подняться до 10 градусов выше нуля.