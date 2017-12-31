В Черновцах показали, как осваивать бюджет – на окраине возвели современный дом культуры

В Садгорском районе Черновцов на улице Воссоединения завершили строительство нового современного дома культуры.

Об этом сообщает сайт «Zaxid.media».

Как сообщил городской голова Алексей Каспрук, работники культуры получили «золотой новогодний ключик» от нового дома культуры.

- Нарядное современное здание вскоре станет центром досуга, развития и отдыха жителей микрорайона «Рогожная», - отметил мэр.

Сметная стоимость дома культуры – 7,8 миллиона гривен, при его строительстве уложили в 6,5 миллионов.

«Вот ради таких вещей нужна была децентрализация. Это новый дом культуры, созданный в отдаленном от центра районе Черновцов. Согласитесь, это явно лучше, чем тратить дополнительные поступления бюджета на покраску подъездов, тротуарную плитку «вышивкой» и установку детских площадок», - написал в «Facebook» пользователь Александр Равчев.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский ДК «Молодежный» собираются отреставрировать за 90 миллионов гривен до 2020 года.