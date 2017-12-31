Трое николаевцев проехали на старом «Москвиче» всю Европу и уже добрались до Африки

Трое николаевских парней – Андрей Лыксов, Игорь Попов и Сергей Зайцев – ни дня не проживают без приключений в своем экстремальном путешествии в Африку на «ржавом Москвиче». И вот спустя 10 дней после выезда из Николаева экстремалы попали в Африку.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, путешественники ежедневно хвастаются в сети Facebook своими достижениями и неудачами. В канун Рождества они, преодолев путь из Украины в Польшу, доехали до Чехии и остались ночевать в городке Острава.

«Вчера у нас был день рекордов. Мы позавтракали в Чехии, офигели от цен в Австрии, а заснули в Италии, мы преодолели 890 км, наша стрелка спидометра ненадолго познакомилась с цифрой 100, а в бак попали самый дорогой бензин и газ. А еще вчера была отличная погода. Но это было вчера, сегодня все иначе...», – написали ребята.

Помимо этого, парни отметили, что их автомобиль вызывает всплеск чувств среди всех, кто его видит. Особенно впечатлительными, по их мнению, остались жители Италии.

«Куда бы мы ни направлялись, везде наш экипаж вызывает бурю эмоций. Безразличным не остается никто. Но больше всего фонтанируют итальянцы. Машут руками, кричат и снимают на телефон. Очень позитивно и непривычно», – подчеркнули парни.

А однажды оказалось, что местом для парковки их «Москвича», который они ласково называют Космич, в недавнее время пользовался сам Папа Римский.

«Только утром узнали, что припарковали Космич на месте, где стоял Папамобиль во время последнего визита Папы Римского в церковь Сан Антонио», – написали они.

Николаевцы настолько устали в дороге, что проколесив Испанию, оставили в одном из кафе вещи и документы Сергея.

«Усталость дает о себе знать. Заехали перекусить в придорожном кафе под Барселоной, затем сели в машину и уехали, а через 150 км с криком "С*ка" вспомнили, что забыли курточку с деньгами и паспортом. Пришлось возвращаться и надеяться на порядочность испанцев», – рассказали они.

Однако приключение закончилось удачно. Надежды были оправданы. Ребята вернули себе все, что оставили в кафе, но только после этого приключения парни решили, что они сильно выбиваются из графика. Проезжая по ночной Валенсии, по мнению парней, они явно потревожили сладкий сон жителей этого города. Ведь даже если он скрылся из виду людей, он точно был слышен для многих. Следующим же приключением стала поломка Космича. Как отмечают парни, первая за время их путешествия по Европе.

«Наша первая поломка в Европе. Резко пропала тяга, и машина отказалась ехать дальше. Так как в Испании газ распространен слабо, то заправляемся бензином. А он хоть и стоит, как кокаин, но льется в наш грязный бак, мусор из которого забивает сначала фильтр, а потом и карбюратор. Хорошо, что фильтрами мы запаслись еще в Украине», – написали друзья.

Судя по публикации в субботу, 30 декабря, николаевцы достигли своей мечты. Они преодолели свою последнюю европейскую остановку и любуются видами долгожданной Африки совместно со своими соседями по пробегу – англичанами.

«Самая крайняя точка в Европе на нашем пути, порт Тарифа. Следующий этап – Африка. Ее даже видно с берега. Кстати на фото видно других участников автопробега. Это англичане. Зацените их «ведра» и наше. «Мерседес» был куплен за 250 долларов, а «Паджеро» за 500. Норм цены?» – улыбнули своих фолловеров парни.

После этого компания зачекинилась в Марокко. Тем самым дала знать о том, что находится на заветном финише. Остается только позавидовать их энтузиазму и дождаться фотоотчета того, как они достигнут финальной точки – города Банжул, столицы Гамбии.