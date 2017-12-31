Маленьким жителям Коблево и Рыбаковки подарили новогоднюю сказку

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка с подарками посетили маленьких жителей Коблево и Рыбаковки.

Об этом в редакцию "Преступности.НЕТ" сообщили родители детей, получивших подарки.

Как рассказали родители детей, которые приняли участие в мероприятии, новогодний праздник детям села Коблево и Рыбаковки подарил благотворительный фонд Олега Боза.

Благодаря николаевскому предпринимателю, детям из многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям участников АТО и детям-переселенцам из временно оккупированной территории были вручены подарки.