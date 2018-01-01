В США частично замерз Ниагарский водопад

В Соединенных Штатах Америки температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, из-за чего частично замерз Ниагарский водопад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор. Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, который находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай", - говорится в сообщении.