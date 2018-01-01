В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке нападений перед Новым годом

По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщили в полиции 31 декабря, информирует Hurriyet Daily News.

Антитеррористические подразделения провели одновременные рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула после того, как они были проинформированы о связи подозреваемых с лидерами ИГИЛ в Сирии и Ираке.

По словам полиции, подозреваемые планировали нападения во время празднования Нового года в городе.

Ранее турецкая полиция задержала 120 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, в Стамбуле в минувшую новогоднюю ночь террорист расстрелял из автоматов Калашникова людей, которые находились в ночном клубе Reina. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы