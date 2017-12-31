В Украине собрали рекордную елку из 24 тысяч цветных карандашей

В Украине собрали елку из 24 тысяч карандашей. Креативное новогоднее дерево уже внесли в список рекордов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«В Доброславе перед Новым Годом в магазинах люди массово приобретали не шампанское или наборы для Оливье, а цветные карандаши! Для того, чтобы создать самую креативную в Украине елку, их понадобилось почти 24 000 штук! Елка признана рекордом Украины», - написала Ветрова.

Напомним, что мейн-кун Кекс получил звание самого большого кота в Украине.