«Скажите, пожалуйста»: Итоги 2017 года

В своем последнем сюжете уходящего года, программа «Скажите, пожалуйста» решила подвести итоги того, что случилось за эти прошедшие 365 дней. В этом сюжете вы увидите, какие чудеса, свидетелями которых стали Валера и Свитланка происходили в Николаеве и за его пределами, узнаете, любимый фрагмент авторов программы из выпущенных ими роликов, а также сможете увидеть несколько кадров, которые не вошли в выпуски «Скажите, пожалуйста».

Новогодняя сказка, рождественское чудо и анонс того, что будет со «Скажите, пожалуйста» в ближайшее время - все это можно увидеть в новом выпуске Свитланки Махничевой и Валеры.

Напомним, что в предыдущем выпуске команда «Скажите, пожалуйста» выясняла, как в Николаеве открывали главную городскую елку