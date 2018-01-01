В архиве Первомайского городского совета фасовали свежемороженую рыбу

В социальной сети Facebook появилось видео того, как в подвальном помещении Первомайского городского совета, в котором расположен архив, работница мэрии взвешивает и расфасовывает по пакетам свежемороженую рыбу.

Видео на своей странице опубликовал пользователь Serj Lukyanoff.

«В Первомайском Горисполкоме открылся новый рыбный супермаркет. Пожалуй на праздники за дешевой рыбкой», - написал он.

Из самого видео следует, что депутат Первомайского городского совета Василий Барский в компании еще одного человека в рабочее время спускается в архив мэрии Первомайска и видит, как одна из работниц горисполкома взвешивает рыбу. После долгих выяснений отношений появляется еще одна работница мэрии, которая поясняет, что накануне новогодних праздников, несколько членов профсоюза Первомайского городского совета, решили собрать определенную сумму денег, чтобы на них купить свежемороженой рыбы по оптовой цене, чтобы потом поделить купленное между собой.

В свою очередь депутат возмутился тем, что фасовка рыбы происходит в архиве, где хранятся документы, на что работница мэрии заявила, что в кабинете раскладывать рыбу по пакетам было нельзя, так как там появился бы рыбный запах. В результате, депутат со спутником, который фиксировал происходящее на видео, вызвали полицейских, которые составили протокол.

В пояснениях, работницы мэрии повторили то же, что говорили депутатам: они не продают рыбу. а всего лишь расфасовывают купленное по оптовой цене. В ответ на это полицейский заявил, что если бы это происходило вне рабочее время и дома у работницы мэрии, то нарушения не было бы, а так как фасовка рыбы проводилась в рабочее время и без соблюдения санитарных норм- он вынужден зафиксировать нарушение.