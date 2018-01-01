С новым, 2018, годом!!!

31 декабря - день, когда каждый, несмотря на предновогоднюю суету, вспоминает то, что подарил ему уходящий год. Покупая мандарины-символ Нового года, кто-то вспоминает, что в этом году нашёл работу своей мечты, кто-то, нарезая оливье, радуется тому, что его есть для кого готовить, а кто-то грустит из-за того, что так и не встретил свою вторую половинку. Так или иначе, каждый из нас вспоминает о том, что подарил или отнял у него год, который уходит.

А что вспоминает редакция «Преступности.НЕТ»? Ведь каждый из журналистов, вместе с героями своих новостей переживал их эмоции, разделял их проблемы, радовался победам города, области и страны, смирялся с их поражениями. За этот год было написано около 18 тысяч новостей, которые для Вас, наши читатели, надеемся были полезными. Будь-то сообщение о перекрытии бастующими работниками 61-го завода Варваровского моста, а соответственно пробок по Никольской и Адмиральской или анонс какого-то мероприятия, прочитав о котором, Вы приобрели билет и получили незабываемые эмоции.

Мы знаем, что читая о курьезе с побегом бывшего тогда мэром Николаева Александра Сенкевича через балкон, Вы улыбались и гадали:«Правда это или чья-то нелепая выдумка?». Мы уверены, что Вы переживали за исход голосования за импичмент Сенкевичу, вне зависимости от того, хотели ли Вы того, чтобы он ушел или остался. Также мы уверены, что Вы весь год наблюдали за строительством николаевского аэропорта, ведь половина николаевцев, по результатам опроса считает, что он нужен городу.

Предположим, что многие из вас были удивлены громкими задержаниями авторитетных николаевских бизнесменов, более известных как Наум и Мультик. Еще одним удивлением стало то, как в этом году обустроили центральную городскую площадь к новогодним праздникам, хотя некоторые николаевцы и посчитали, что на это было потрачено слишком много денег. Отдельно стоит отметить, что впервые в истории Николаева градоначальником стала женщина - Татьяна Казакова, пусть и с приставкой и.о.

Читая наши новости, каждый из Вас испытывал свои эмоции, а мы в свою очередь, прожили очередной год, понимая, что нужны для того, чтобы вы знали, что происходит в Николаеве, в Украине и в мире. Спасибо Вам, дорогие читатели, что своими прочтениями убеждали нас в том, что тот что мы делаем - это не зря. Год, который уходит, не был сложнее или проще, чем предыдущие. Он просто был. Был и с боем часов передал эстафету новому - 2018 году.

Редакция «Преступности.НЕТ» от всей души верит в то, что все начинания уже ушедшего года найдут продолжение в новом, наполненном вдохновением и надеждой, терпением и рвением к победам году. И что свершится самое главное, чего мы хотели в 2017 году, и чего будем желать в 2018 - закончится война на Востоке Украины и в наши дома прийдет мир, перестанут гибнуть украинские военнослужащие.

Желаем Вам, наши дорогие читатели, крепкого здоровья, удачи, крепкой любви и терпения. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе событий.

С новым, 2018, годом!!!