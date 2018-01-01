С 1 января в пунктах пропуска на украинской границе заработал биометрический контроль иностранцев.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

«С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства», - говорится в сообщении.

Пограничники утверждают, что введение биометрического контроля повысит безопасность и удобство пересечения украинской границы.

«Работники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. Остальных иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков», - подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что системы биометрического контроля установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом.

«Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. В частности, оборудовано более 1200 рабочих мест и доукомплектировано более 400 автоматизированных рабочих мест сканерами отпечатков пальцев, развернуто более 320 новых рабочих мест на I-й и II-й линии контроля, а также более 420 в железнодорожных пунктах пропуска, модернизировано хранилище хранения биометрических данных», - сообщили на сайте пограничников.

С начала суток биометрический контроль на украинской границе прошли более 2,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, из которых 500 - граждане России.

Как известно, с 1 января 2018 года стартует работа национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее решение правительство приняло 27 декабря.