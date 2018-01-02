В Калифорнии легализировали рекреационную марихуану

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С 1 января 2018 года в США в штате Калифорния легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.

Об этом сообщает ВВС.

Лицам, которым исполнился 21 год, разрешено приобретать, транспортировать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны, а также выращивать до шести растений в местах, которые не видны общественности.

Калифорния присоединилась к семи другим штатам США, а также округу Колумбия, где рекреационная марихуана является легальной. Легализация позволит рынку марихуаны в Калифорнии вырасти до 3,7 миллиарда долларов в 2018 году и до 5 миллиардов в 2019, пишет Business Insider.

Отметим, за легализацию наркотика жители проголосовали в ноябре 2016 года. А еще в 1996 году Калифорния стала первым американским штатом, который разрешил использование марихуаны в медицинских целях. 

Напомним, что ранее сообщалось о том, что американцы на выборах в отдельных штатах узаконили марихуану, эвтаназию и смертную казнь
Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество