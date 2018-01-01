За день до Нового года границу Украины пересекло почти 180 тысяч человек и более 40 тысяч транспортных средств

В последний день 2017 года государственную границу пересекло почти 180 тысяч человек и более 40 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Новогоднюю ночь сотрудники Государственной пограничной службы Украины надежно обеспечивали охрану государственной границы и надлежащие условия в пунктах пропуска для путешественников. Еще накануне пограничники усилили меры безопасности. Для этого дополнительно были привлечены 1,5 тысячи пограничных нарядов, а это всего около 5 тысяч пограничников. Также к проверкам и обзоров активно вовлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства. Кроме того, уточнено взаимодействие с правоохранительными органами Украины и сопредельных стран.

В общем за прошедшие сутки пограничники оформили почти 180 тысяч человек и около 40 тысяч транспортных средств.

Кроме этого, в результате проведенных оперативных мероприятий за незаконное пересечение государственной границы задержаны 15 человек, среди которых 8 незаконных мигрантов. Еще 70 лицам отказано в пропуске через государственную границу, в том числе 12 потенциальным незаконным мигрантам. Также на государственной границе было выполнено 70 поручений уполномоченных государственных органов и выявлено 24 поддельных, чужих и недействительных документов. Всего было составлено 95 протоколов об уголовных и административных правонарушениях, в результате наложено штрафов на сумму более 50 000 гривен. Также во время мероприятий пограничного контроля зафиксировано 4 срабатывания базы данных Интерпола, в частности в трех случаях - установление места нахождения лиц и еще в одном - относительно паспортных документов.

Рождественские праздники продолжаются, поэтому Государственная пограничная служба Украины просит всех путешественников, которые в ближайшее время собираются пересекать государственную границу, с ответственностью относиться к оформлению своих документов и документов на детей. В случае возникновения вопросов при пересечении границы обращайтесь к сотрудникам Госпогранслужбы, которые всегда окажут вам всю необходимую консультацию и помощь.