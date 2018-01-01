В центре Николаева в новогоднюю ночь мужчина в костюме Санты пытался забраться в окно гостиницы: ему помогала «белка»

В ночь на понедельник, 1 января в центре Николаева, молодой человек в костюме Санта Клауса по сточной трубе пытался забраться в окно гостиницы, которое находится на втором этаже.

Видео того, как Санта Клаус пытается забраться в окно прислал очевидец происшествия.

По словам очевидца, происходило все около двух часов ночи. Молодой человек в костюме Санты запрыгнул на лавочку, которая стояла рядом со стеной гостиницы, взобрался по сточной трубе наверх, и, стоя на карнизе, попытался дотянутся до окна второго этажа.

На видео видно, как спустя некоторое время его безуспешных попыток, окно открылось и его попытался затянуть в комнату еще один человек, вероятно, в костюме белки.

При этом, на видео слышно, как компания людей поддерживает попытки Санты забраться в окно гостиницы, предлагая вариант попробовать проникнуть в комнату через камин.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве во время прогулки на катере выпивший мужчина выпрыгнул за борт