В ходе протестов в Иране погибло еще 10 человек

В Иране число погибших в ходе массовых протестов возросло до 12.

Об этом со ссылкой на местные телеканалы сообщает ВВС.

«Во время событий прошлой ночи, к сожалению, в нескольких городах было убито в общей сложности около 10 человек», - сказано в сообщении.

В целом по меньшей мере 12 человек погибли с начала протестов.

Полиция использовала слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы подавить митинг на площади Тегерана в Энгхелебе, также демонстрации были зарегистрированы в Керманшахе и Хохрамабаде на западе, Шахиншар на северо-западе и в северном городе Занджан.

Государственное телевидение сообщило, что вооруженные демонстранты пытались захватить некоторые полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности.

В понедельник, 1 января, президент Хасан Рухани заявил, что протесты и критика - это возможность, а не угроза. Он сказал, что страна должна работать вместе, чтобы решить свои экономические проблемы.

«Наша нация будет иметь дело с этим меньшинством, которое воспевает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции», - заявил он.

Ранее он сообщал, что граждане могут свободно протестовать, но без насилия.

Напомним, протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они вызваны рядом факторов, среди которых безработица и высокая стоимость жизни, коррупция и агрессивная внешняя политика Ирана в регионе.

30 декабря в Иране начались антиправительственные митинги, которые совпали с провластными демонстрациями. Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, а акции противников руководства страны - в Тегеране и других крупных городах.

Ранее сообщалось о двоих погибших в ходе акций протеста.