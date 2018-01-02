Минобразования в 2018 году планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах

В 2018 году органы местного самоуправления планируют создать 34,9 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях.

Соответствующие показатели заложены в утвержденном Кабмином Плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

«Увеличение количества мест будет происходить благодаря 8 различным подходам. Первое - это открытие 77 новых дошкольных заведений образования и создание дополнительных 7 тысяч 430 мест. Еще 4 тыс. 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов», - говорится в сообщении.

По данным МОН, на 2018 год также запланировано открытие 15 частных дошкольных учреждений образования, где смогут учиться 718 детей. Отдельно предусматривается проведение реконструкции 110 дошкольных учреждений образования, что позволит создать дополнительные 6 тыс. 226 мест.

«На 55 заведений, которые использовались не по назначению, ждет восстановление, в них смогут прийти 5 тысяч 500 дошкольников. Чуть больше 2 тысяч мест будет создано за счет открытия ДУО в приспособленных помещениях, кроме этого, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут обучаться свыше 8 тысяч детей. Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы», - пообещали в министерстве.

Там также добавили, что в 2017 году смогли уменьшить очередь на 40,3%. Также, как отметили в ведомстве, за прошлый год удалось создать более 25 тысяч мест в дошкольных учреждениях образования. При этом в течение года очередь детей в ДУО сократилась на 31,5 тысяч. Сейчас в очереди в дошкольные учебные заведения остается почти 47 тысяч детей (46,9 тысяч).

Напомним, жительница Николаева обеспокоилась тем, что её ребёнок ходит в детский сад, в котором у одной из нянь обнаружили туберкулез.