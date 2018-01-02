За первые сутки действия биометрического контроля границу пересекли почти 2 тысячи россиян

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек – граждане Российской Федерации.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

«За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 тыс. 900 – граждане Российской Федерации», – сказал Слободян.

По его словам, система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций не зафиксировано.

«Граждане спокойно реагируют», – добавил спикер Госпогранслужбы.

С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.

Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.

Напомним, что с начала 2018 года должна заработать система предварительной регистрации граждан РФ, въезжающих в Украину.