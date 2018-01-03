У николаевцев нет явных фаворитов среди политических партий

Ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос «Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресение, за какую партию вы бы проголосовали?». В результате две партии - «Блок П.Порошенко «Солидарность» и «Оппозиционный блок» - получили одинаковое количество голосов - 6,2% от всех опрошенных (соответственно 9,5% и 9,4% от тех, кто пойдет на выборы).
За партию «Объединение «Самопомощь» проголосовали бы 5,4% респондентов от общего количества опрошенных (8,6% от тех, кто пойдет на выборы).
За партию «За Жизнь» готовы отдать свои голоса 4,9% николаевцев (7,8% от тех, кто пойдет на выборы). «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» получила бы 4,5% голосов респондентов (7,3% от тех, кто пойдет на выборы).
В то же время, 28,9% отметили, что не пошли бы на выборы. А 29,3% затруднились ответить на данный вопрос.
|
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
|
(% от всех опрошенных)
|
(% от тех, кто сказал, что пойдет на выборы)
|
Аграрная партия Украины (В.Скоцык)
|
0,7
|
0,9
|
Партия «Блок П.Порошенко «Солидарность»
|
6,2
|
9,5
|
Партия «Возрождение» (В.Бондарь, В.Хомутынник)
|
1,1
|
1,7
|
Партия «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» (Ю.Тимошенко)
|
4,5
|
7,3
|
Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок)
|
1,3
|
2,0
|
Партия «Гражданская позиция» (А.Гриценко)
|
2,8
|
4,6
|
Партия «За Жизнь» (В.Рабинович)
|
4,9
|
7,8
|
Партия «Народный фронт» (А.Яценюк)
|
0,4
|
0,7
|
Партия «Национальный корпус «Азов» (А.Билецкий)
|
0,7
|
1,1
|
Партия «Нацiональний рух Дмитра Яроша»
|
0,7
|
0,9
|
Партия «Наш край» (А. Мазурчак, А.Фельдман, А.Киссе)
|
0,7
|
1,2
|
Партия «Новое государство» (П.Симоненко)
|
0,9
|
1,4
|
Партия «Объединение «Самопомощь» (А.Садовой)
|
5,4
|
8,6
|
Партия «Оппозиционный блок» (Ю.Бойко, С.Левочкин)
|
6,2
|
9,4
|
Партия «Правый сектор» (А.Тарасенко)
|
0,1
|
0,2
|
Партия «Рух новых сил» (М.Саакашвили)
|
1,4
|
2,2
|
Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП» (Д.Борисенко, Г.Корбан)
|
0,7
|
1,2
|
Партия простых людей Сергея Каплина
|
0,4
|
0,7
|
Радикальна партия Олега Ляшко
|
1,8
|
2,9
|
Партия «Основа» (С. Тарута)
|
0,9
|
1,5
|
Не принимал бы участие в голосовании
|
28,9
|
-
|
Затрудняюсь ответить
|
29,3
|
34,2
При этом стоит отметить, что самый высокий антирейтинг у БПП. 11,1% респондентов от общего количества опрошенных (17,6% от тех, кто пойдет на выборы) отметили, что если бы закон о выборах позволял голосовать «против», то они проголосовали бы именно против партии «Блок П.Порошенко «Солидарность».
|
ЕСЛИ БЫ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПОЗВОЛЯЛ ГОЛОСОВАТЬ «ПРОТИВ», ТО ПРОТИВ КАКОЙ ПАРТИИ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
|
(% от всех опрошенных)
|
(% от тех, кто сказал, что пойдет на выборы)
|
Аграрная партия Украины (В.Скоцык)
|
0,2
|
0,2
|
Партия «Блок П.Порошенко «Солидарность»
|
11,1
|
17,6
|
Партия «Возрождение» (В.Бондарь, В.Хомутынник)
|
0,1
|
0,2
|
Партия «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» (Ю.Тимошенко)
|
4,1
|
6,3
|
Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок)
|
1,1
|
1,8
|
Партия «Гражданская позиция» (А.Гриценко)
|
0,3
|
0,2
|
Партия «За Жизнь» (В.Рабинович)
|
0,7
|
1,1
|
Партия «Народный фронт» (А.Яценюк)
|
2,5
|
4,1
|
Партия «Национальный корпус «Азов» (А.Билецкий)
|
0,5
|
0,7
|
Партия «Нацiональний рух Дмитра Яроша»
|
0,4
|
0,7
|
Партия «Наш край» (А. Мазурчак, А.Фельдман, А.Киссе)
|
0,8
|
1,3
|
Партия «Новое государство» (П.Симоненко)
|
0,8
|
1,3
|
Партия «Объединение «Самопомощь» (А.Садовой)
|
0,2
|
0,4
|
Партия «Оппозиционный блок» (Ю.Бойко, С.Левочкин)
|
6,0
|
9,6
|
Партия «Правый сектор» (А.Тарасенко)
|
0,6
|
0,9
|
Партия «Рух новых сил» (М.Саакашвили)
|
1,3
|
2,1
|
Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП» (Д.Борисенко, Г.Корбан)
|
0,7
|
0,9
|
Партия простых людей Сергея Каплина
|
-
|
-
|
Радикальна партия Олега Ляшко
|
3,0
|
4,5
|
Партия «Основа» (С. Тарута)
|
0,4
|
0,7
|
Не принимал бы участие в голосовании
|
29,0
|
-
|
Затрудняюсь ответить
|
36,2
|
45,4
Напомним, ранее сообщалось, что если бы в ближайшее воскресение в Украине проходили выборы Президента Украины, то большее количество голосов жители Николаева отдали бы за Петра Порошенко, Юлию Тимошенко, Андрея Садового и Юрия Бойко.
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.