У николаевцев нет явных фаворитов среди политических партий

Ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос «Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресение, за какую партию вы бы проголосовали?». В результате две партии - «Блок П.Порошенко «Солидарность» и «Оппозиционный блок» - получили одинаковое количество голосов - 6,2% от всех опрошенных (соответственно 9,5% и 9,4% от тех, кто пойдет на выборы).

За партию «Объединение «Самопомощь» проголосовали бы 5,4% респондентов от общего количества опрошенных (8,6% от тех, кто пойдет на выборы).

За партию «За Жизнь» готовы отдать свои голоса 4,9% николаевцев (7,8% от тех, кто пойдет на выборы). «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» получила бы 4,5% голосов респондентов (7,3% от тех, кто пойдет на выборы).

В то же время, 28,9% отметили, что не пошли бы на выборы. А 29,3% затруднились ответить на данный вопрос.

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (% от всех опрошенных) (% от тех, кто сказал, что пойдет на выборы) Аграрная партия Украины (В.Скоцык) 0,7 0,9 Партия «Блок П.Порошенко «Солидарность» 6,2 9,5 Партия «Возрождение» (В.Бондарь, В.Хомутынник) 1,1 1,7 Партия «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» (Ю.Тимошенко) 4,5 7,3 Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок) 1,3 2,0 Партия «Гражданская позиция» (А.Гриценко) 2,8 4,6 Партия «За Жизнь» (В.Рабинович) 4,9 7,8 Партия «Народный фронт» (А.Яценюк) 0,4 0,7 Партия «Национальный корпус «Азов» (А.Билецкий) 0,7 1,1 Партия «Нацiональний рух Дмитра Яроша» 0,7 0,9 Партия «Наш край» (А. Мазурчак, А.Фельдман, А.Киссе) 0,7 1,2 Партия «Новое государство» (П.Симоненко) 0,9 1,4 Партия «Объединение «Самопомощь» (А.Садовой) 5,4 8,6 Партия «Оппозиционный блок» (Ю.Бойко, С.Левочкин) 6,2 9,4 Партия «Правый сектор» (А.Тарасенко) 0,1 0,2 Партия «Рух новых сил» (М.Саакашвили) 1,4 2,2 Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП» (Д.Борисенко, Г.Корбан) 0,7 1,2 Партия простых людей Сергея Каплина 0,4 0,7 Радикальна партия Олега Ляшко 1,8 2,9 Партия «Основа» (С. Тарута) 0,9 1,5 Не принимал бы участие в голосовании 28,9 - Затрудняюсь ответить 29,3 34,2

При этом стоит отметить, что самый высокий антирейтинг у БПП. 11,1% респондентов от общего количества опрошенных (17,6% от тех, кто пойдет на выборы) отметили, что если бы закон о выборах позволял голосовать «против», то они проголосовали бы именно против партии «Блок П.Порошенко «Солидарность».

ЕСЛИ БЫ ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПОЗВОЛЯЛ ГОЛОСОВАТЬ «ПРОТИВ», ТО ПРОТИВ КАКОЙ ПАРТИИ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (% от всех опрошенных) (% от тех, кто сказал, что пойдет на выборы) Аграрная партия Украины (В.Скоцык) 0,2 0,2 Партия «Блок П.Порошенко «Солидарность» 11,1 17,6 Партия «Возрождение» (В.Бондарь, В.Хомутынник) 0,1 0,2 Партия «Всеукраинское объединение «Батькiвщина» (Ю.Тимошенко) 4,1 6,3 Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (О.Тягнибок) 1,1 1,8 Партия «Гражданская позиция» (А.Гриценко) 0,3 0,2 Партия «За Жизнь» (В.Рабинович) 0,7 1,1 Партия «Народный фронт» (А.Яценюк) 2,5 4,1 Партия «Национальный корпус «Азов» (А.Билецкий) 0,5 0,7 Партия «Нацiональний рух Дмитра Яроша» 0,4 0,7 Партия «Наш край» (А. Мазурчак, А.Фельдман, А.Киссе) 0,8 1,3 Партия «Новое государство» (П.Симоненко) 0,8 1,3 Партия «Объединение «Самопомощь» (А.Садовой) 0,2 0,4 Партия «Оппозиционный блок» (Ю.Бойко, С.Левочкин) 6,0 9,6 Партия «Правый сектор» (А.Тарасенко) 0,6 0,9 Партия «Рух новых сил» (М.Саакашвили) 1,3 2,1 Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП» (Д.Борисенко, Г.Корбан) 0,7 0,9 Партия простых людей Сергея Каплина - - Радикальна партия Олега Ляшко 3,0 4,5 Партия «Основа» (С. Тарута) 0,4 0,7 Не принимал бы участие в голосовании 29,0 - Затрудняюсь ответить 36,2 45,4

Напомним, ранее сообщалось, что если бы в ближайшее воскресение в Украине проходили выборы Президента Украины, то большее количество голосов жители Николаева отдали бы за Петра Порошенко, Юлию Тимошенко, Андрея Садового и Юрия Бойко.

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.