Жители Новой Зеландии построили собственный остров, чтоб обойти «сухой закон» в новогоднюю ночь

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии благодаря своей находчивости смогли обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Так, несколько инициативных островитян построили собственный небольшой остров в прибрежных водах, где не действовал «сухой закон».

Островок в устье реки Тейруа начали строить днем 31 декабря. На небольшом кусочке земли поместилась лишь скамейка и переносной холодильник. Группа людей объяснила, что на остров запрет не распространяется, так как он находятся «в международных водах».

Местные жители рассказывают, что в новогоднюю ночь на острове действительно находились люди, которые выпивали, наблюдая за фейерверком.

Отмечается, что штраф за нарушение запрета на распитие алкоголя в общественных местах составляет 180 долл, также за это предусматривается и арест.

Представитель местной полиции Джон Келли заявил, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет.

«Это креативный подход — если бы я знал (об острове, - прим.), возможно, я бы присоединился к ним», — заявил он.

Мэр округа Темза-Коромандел также отметил находчивость жителей полуострова.

Напомним, что в центре Николаева в новогоднюю ночь мужчина в костюме Санты пытался забраться в окно гостиницы: ему помогала «белка».