Бельгия и Нидерланды обменялись приграничными территориями

С 1 января начало действовать межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между Бельгией и Нидерландами.

Об этом сообщает DW, передает «Страна».

Так, обмен территориями стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы.

Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в три гектара, а Нидерланды – 16 гектаров.

Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе.

В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах бывший бельгийский остров стал полуостровом, имеющим сообщение с Нидерландами, и наоборот - нидерландский остров физически присоединился к Бельгии. Оба государства являются членами ЕС и Шенгена.

Отмечается, что государства договорились обменяться территориями после того, как стало известно о преступлениях на острове, связанных с наркотрафиком.

В результате там нашли обезглавленное тело, но нидерландская полиция долгое время не могла начать расследование этого преступления из-за непринадлежащей ей территории.

Напомним, что Польша построит стену на границе с Украиной и Беларусью, чтобы оградиться от чумы свиней.