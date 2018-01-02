«Это атипично, ненормально для города», – в Николаеве госпитализированы почти 30 человек с вирусным гепатитом А

За последний месяц в Заводском районе Николаева госпитализировано почти 30 человек с вирусным гепатитом А.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель главного санитарного врача области Александр Игнатенко.

Так, по его словам, насчитывается около 25-28 людей, поступивших в больницу с данный заболеванием. Также Игнатенко отметил, что случаи зафиксированы только по Заводскому району Николаева.

– Мы сейчас изучаем этот вопрос, почему так, откуда, что. Почему пошла такая заболеваемость, что в течение месяца у нас около 30 человек заболело гепатитом А. это только по Заводскому району. В связи с тем, что это не совсем, скажем так, не все в нашей компетенции, сейчас как раз готовим информацию к органам местного самоуправления, в госпотребслужбу. Тут должны быть задействованы другие службы и ведомства, чтобы изучить, откуда и как. Чтобы выяснить пути его распространения, с чем это связано, – рассказал Игнатенко.

Кроме того Александр Игнатенко отметил, что предположительно гепатит А передается через питьевую воду. При этом, на данный момент неизвестно, водопроводная или магазинная вода является распространителем данного заболевания.

В свою очередь, главврач инфекционной больницы Светлана Федорова на своей странице в Facebook заявила, что за последние несколько дней резко возросло количество людей, у которых подтвердили гепатит А.

Напомним, что 11 августа в Николаеве обнаружили вибрион холеры в реке Ингул.