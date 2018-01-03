В Николаеве продолжается набор в патрульную полицию

До 31 января в Николаеве продолжается прием заявок на участие в конкурсе на должность сотрудников патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Желающие пополнить ряды патрульной полиции граждане Украины должны быть в возрасте от 20 до 35 лет, иметь полное общее среднее или высшее образование. Также необходимо наличие водительского удостоверения категории «В» и быть готовым к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Обязанности инспектора патрульной полиции: патрулирование определенной территории для обеспечения общественной безопасности и порядка; быстрое и эффективное реагирование на правонарушения, выезд на вызовы граждан по линии 102; обеспечение безопасности дорожного движения, оказание неотложной помощи гражданам, осуществление мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по горячим следам, а также противодействие преступности.

Также от будущих патрульных требуют высокую мотивацию и ориентацию на качественные изменения в государстве; стремление помогать людям; свободное владение украинским языком; способность быстро принимать решения и действовать в экстремальных ситуациях; дисциплинированность, организованность, ответственность; коммуникабельность, вежливость, сдержанность; умение аргументировано выражать свое мнение.

Конкурсанты должны приготовить ряд документов: заявление об участии в конкурсе, паспорт, личную карточку определенного образца, автобиографию, 3 фотографии 9х12 см (анфас), декларацию за предыдущий год, определенную ЗУ «О предотвращении коррупции». Также кандидаты должны иметь копии трудовой книжки (при наличии), документов об образовании, военного билета или удостоверения личности военнослужащего (для военнообязанных или военнослужащих) и медицинскую справку о состоянии здоровья (предоставляется после прохождения ВВК).

Более подробная информация и образцы документов будут направлены в электронном письме после заполнения электронного заявления на участие в конкурсе. Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсе перейдите по ссылке: http://anketa.patrol.police.gov.ua/

Справочную информацию можно получить по телефону: 044 390 65 00 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, 29 декабря ряды патрульной полиции Николаева пополнили 72 новых полицейских, которые торжественно приняли присягу на верность Украине.