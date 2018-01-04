В сети появилось видео с новым украинским ракетным комплексом «Гром-2»

В сети опубликовали видео с новым оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2» украинского производства

Помимо самой пусковой установки на нем можно также увидеть испытания двигателя ракет «земля-земля», которые использует ОТРК.

«Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.

Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу. Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными)



Напомним, Украина и Польша разработали ракетную систему для уничтожения вражеской пехоты и вертолетов.