Почти половина николаевцев совершенно не поддерживает объявленный со стороны депутатов горсовета «импичмент» Александру Сенкевичу

Более 40% николаевцев совершенно не поддерживают досрочное прекращение полномочий Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Только 20,2% граждан полностью поддерживают отстранение Александра Сенкевича от должности мэра города Николаева, в то время, как 9,1% респондентов отметили, что скорее поддерживают «импичмент»

в свою очередь, если обратить внимание на ответы николаевцев по районам, то в Корабельном районе отмечена наиболее явная поддержка досрочного прекращения полномочий, а именно 30,5% от общего количества опрошенных.

Что касается, тех кто совершенно не поддерживает такое решение, то это 40,8% от опрошенных, в свою очередь наибольшее количество – 43,5% от общего количества опрошенных замечено в Центральном районе города.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОИЗОШЕДШЕМУ ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА? % от общего количества опрошенных город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Полностью поддерживаю 20,2 18,0 19,5 17,0 30,5 Скорее поддерживаю 9,1 8,5 6,0 14,0 7,5 Скорее не поддерживаю 13,5 15,5 12,0 15,5 9,5 Совсем не поддерживаю 40,8 40,5 43,5 41,5 35,0 Затрудняюсь ответить 16,4 17,5 19,0 12,0 17,5 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых

Напомним, что 5 октября 2017 года, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».