Почти половина николаевцев совершенно не поддерживает объявленный со стороны депутатов горсовета «импичмент» Александру Сенкевичу

Более 40% николаевцев совершенно не поддерживают досрочное прекращение полномочий Николаевского городского головы Александра Сенкевича.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
Только 20,2% граждан полностью поддерживают отстранение Александра Сенкевича от должности мэра города Николаева, в то время, как 9,1% респондентов отметили, что скорее поддерживают «импичмент»
в свою очередь, если обратить внимание на ответы николаевцев по районам, то в Корабельном районе отмечена наиболее явная поддержка досрочного прекращения полномочий, а именно 30,5% от общего количества опрошенных.
Что касается, тех кто совершенно не поддерживает такое решение, то это 40,8% от опрошенных, в свою очередь наибольшее количество – 43,5% от общего количества опрошенных замечено в Центральном районе города.
|
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРОИЗОШЕДШЕМУ ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА? % от общего количества опрошенных
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Полностью поддерживаю
|
20,2
|
18,0
|
19,5
|
17,0
|
30,5
|
Скорее поддерживаю
|
9,1
|
8,5
|
6,0
|
14,0
|
7,5
|
Скорее не поддерживаю
|
13,5
|
15,5
|
12,0
|
15,5
|
9,5
|
Совсем не поддерживаю
|
40,8
|
40,5
|
43,5
|
41,5
|
35,0
|
Затрудняюсь ответить
|
16,4
|
17,5
|
19,0
|
12,0
|
17,5
|
Итого
|
100
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых
Напомним, что 5 октября 2017 года, 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий. 12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».