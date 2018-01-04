Почти половина жителей Николаева считают, что события в городе развиваются в неправильном направлении

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47,4% жителей Николаева придерживаются мнения, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ». 

Отвечая на вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Николаеве развиваются в правильном или неправильном направлении?», 9,4% респондентов отметили, что события развиваются в правильном русле. 26,4% опрошенных склоняются к тому, что события скорей всего развиваются в правильном русле.

В свою очередь, тех кто считает иначе, оказалось больше. Так 27,4% от опрошенных ответили, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении. Еще 20% респондентов отметили, что события развиваются в скорее неправильном направлении.

Стоит отметить, что если посмотреть на ответы жителей отдельных районов города, наименьшее количество положительных ответов относится к жителям Корабельного района - 10% считают, что события развиваются в правильном направлении, 16,5% - что скорее в правильном. 

А наибольшее количество положительных ответов у жителей Заводского района: 11,5% считают, что события развиваются в правильном направлении, а 29% - что скорее в правильном. 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В НИКОЛАЕВЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ? 

город Николаев

Заводский район

Центральный район

Ингульский район

Корабельный район

В правильном

9,4

11,5

9,0

7,5

10,0

Скорее в правильном

26,4

29,0

25,5

30,5

16,5

Скорее в неправильном

20,0

18,5

22,5

19,0

19,5

В неправильном

27,4

24,0

29,0

25,5

33,0

Затрудняюсь ответить

16,8

17,0

14,0

17,5

21,0

Итого

100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.

Юлия Давиденко

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