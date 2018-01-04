Почти половина жителей Николаева считают, что события в городе развиваются в неправильном направлении

47,4% жителей Николаева придерживаются мнения, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Николаеве развиваются в правильном или неправильном направлении?», 9,4% респондентов отметили, что события развиваются в правильном русле. 26,4% опрошенных склоняются к тому, что события скорей всего развиваются в правильном русле.

В свою очередь, тех кто считает иначе, оказалось больше. Так 27,4% от опрошенных ответили, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении. Еще 20% респондентов отметили, что события развиваются в скорее неправильном направлении.

Стоит отметить, что если посмотреть на ответы жителей отдельных районов города, наименьшее количество положительных ответов относится к жителям Корабельного района - 10% считают, что события развиваются в правильном направлении, 16,5% - что скорее в правильном.

А наибольшее количество положительных ответов у жителей Заводского района: 11,5% считают, что события развиваются в правильном направлении, а 29% - что скорее в правильном.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В НИКОЛАЕВЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ? город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район В правильном 9,4 11,5 9,0 7,5 10,0 Скорее в правильном 26,4 29,0 25,5 30,5 16,5 Скорее в неправильном 20,0 18,5 22,5 19,0 19,5 В неправильном 27,4 24,0 29,0 25,5 33,0 Затрудняюсь ответить 16,8 17,0 14,0 17,5 21,0 Итого 100

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.