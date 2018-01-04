Почти половина жителей Николаева считают, что события в городе развиваются в неправильном направлении

47,4% жителей Николаева придерживаются мнения, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
Отвечая на вопрос «Если говорить в целом, как вы считаете, события в Николаеве развиваются в правильном или неправильном направлении?», 9,4% респондентов отметили, что события развиваются в правильном русле. 26,4% опрошенных склоняются к тому, что события скорей всего развиваются в правильном русле.
В свою очередь, тех кто считает иначе, оказалось больше. Так 27,4% от опрошенных ответили, что события в Николаеве развиваются в неправильном направлении. Еще 20% респондентов отметили, что события развиваются в скорее неправильном направлении.
Стоит отметить, что если посмотреть на ответы жителей отдельных районов города, наименьшее количество положительных ответов относится к жителям Корабельного района - 10% считают, что события развиваются в правильном направлении, 16,5% - что скорее в правильном.
А наибольшее количество положительных ответов у жителей Заводского района: 11,5% считают, что события развиваются в правильном направлении, а 29% - что скорее в правильном.
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЫТИЯ В НИКОЛАЕВЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
В правильном
|
9,4
|
11,5
|
9,0
|
7,5
|
10,0
|
Скорее в правильном
|
26,4
|
29,0
|
25,5
|
30,5
|
16,5
|
Скорее в неправильном
|
20,0
|
18,5
|
22,5
|
19,0
|
19,5
|
В неправильном
|
27,4
|
24,0
|
29,0
|
25,5
|
33,0
|
Затрудняюсь ответить
|
16,8
|
17,0
|
14,0
|
17,5
|
21,0
|
Итого
|
100
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.